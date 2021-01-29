В Снежногорске ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

До настоящего времени авария не ликвидирована. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 января в 9.25 в Снежногорске прорвало водовод к домам на улице Октябрьская, 26 и 28 и к детскому саду «Пингвиненок». До настоящего времени авария не ликвидирована.

В администрации ЗАТО Александровск приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с отсутствием бесперебойного круглосуточного водоснабжения холодной водой.

Сейчас вода в жилые дома поступает, но под очень слабым давлением, поэтому глава ЗАТО Семен Кауров дал поручение организовать подвоз технической воды каждые четыре часа.

- Восстановительные работы ведутся, ориентировочно, часа через четыре должны завершиться. Прямо сейчас, с 12 до 13 подъехала машина с технической водой к 26 дому. Воды хватает всем. В детском саду есть запас бутилированной воды, горячая вода и отопление есть во все домах. - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Снежногорска.

Холодное водоснабжение является одной из базовых услуг, необходимых для комфортной жизни не только отдельно взятой квартиры, но и всего дома целиком.

- В настоящий момент жизни и здоровью снежногорцев ничего не угрожает, однако наша задача позаботится о комфорте жителей. Очень прошу приложить все усилия для скорейшего устранения последствий аварии, - отметил глава ЗАТО Семен Кауров

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