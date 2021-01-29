Полиция ищет без вести пропавшего 22-летнего жителя Кандалакши в красной шапке

В последний раз молодого человека видели соседи.

Сотрудники уголовного розыска повсюду ищут 22-летнего Павла Большакова, уроженца Кандалакши. В последний раз молодого человека видели соседи 28 декабря 2020 года. Около полуночи он ушел из дома, и вот уже целый месяц его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженные. На момент пропажи был одет в красную шапку, шубу темно-коричневого цвета, синие болоньевые брюки и черные туфли.

- Если Вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, убедительно просим незамедлительно сообщить в ОУР МО МВД России «Кандалакшский» по телефонам: 8-999-091-62-09, 8(815-33)5-21-10, 8(815-33)5-21-85, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: пропавший неделю назад в Мурманске 17-летний подросток выходит на связь. Игорь Будько ушел из дома еще 21 января.

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