Девушки, которые осквернили церковь в Умбе надписями про сатану, пойдут под суд

Хулиганки свою вину признали. Фото: Андрей Бутов

В конце ноября прошлого года жители Умбы были поражены и глубоко возмущены тем, что на стенах местной деревянной церкви появились ярко-красные надписи, в том числе прославляющие сатану. Также неизвестные закрасили икону над входом в божий дом.

Хулиганов быстро задержали. Оказалось, что баллончики с краской в руки взяли две девушки.

- По данным следствия, 18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя местная жительница были в состоянии алкогольного опьянения. При помощи баллона с краской они нанесли на стены здания изображения и надписи, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, девушки закрасили икону, расположенную на входной дверью храма. Согласно заключений судебно-психиатрических экспертиз, девушки какими-либо психическими расстройствами либо иными болезненными состоянием психики не страдали и не страдают, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Хулиганки свою вину признали. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний). Уголовное дело в отношении несовершеннолетней выделено в отдельное производство и направлено в суд для применения принудительной меры воспитательного воздействия. А вот материалы по ее 18-летней подруге уже направлены в суд.

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