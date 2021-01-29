В Мурманске нужна помощь дезориентированной бабушке из Туломы

Северянка приехала к дочери, а адрес не знает. Фото: vk.com/murmanskgroup

Неравнодушных северян просят помочь пожилой женщине, которая сидит в аптеке Мурманска по адресу проспект Кольский, 100 и не знает, куда идти.

- По всей видимости бабушка потерялась, дезориентирована. Говорит, что идет к дочери, а адреса не знает. Может кто ее знает? По ее словам, живет на улице Мира, 19 - сообщили в паблике "Мурманск".

Как отмечают в комментариях местные жители, днем ранее пенсионерке вызывали скорую помощь на Ледовом озере, а приехала в областной центр она из Туломы.

Напомним: северянам, оказавшимся в беде, часто помогают прохожие. Например, жительница Мурманска помогла девушке, которой стало плохо на улице. Та чуть не упала в обморок после сдачи крови. А в Мончегорске водитель помог 82-летнему мужчине, который потерял сознание и упал на дороге.

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