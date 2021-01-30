Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 января 2021 года составило 820 человек

Коронавирус забрал жизни 7 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 30 января 2021 года составило 820 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой инфекции скончались еще пять человек. С начала января не было еще ни одного дня, когда бы обошлось без летальных исходов от COVID-19.

Всего с марта 2020 года, когда был выявлен первый пациент с коронавирусом, в Мурманской области заболели 42 996 человек, 173 новых зараженных выявили за последние сутки. Больше всего заболевших коронавирусом в Мурманске, на втором месте Североморск, на третьем - Кандалакшский район.

39497 пациентов уже победили болезнь, а 2511 северян проходят лечение.

Напомним: в Мурманске возобновляются диспансеризация и профосмотры. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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