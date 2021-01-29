Всего с марта 2020 года, когда на Кольском полуострове был выявлен нулевой пациент, диагноз COVID-19 поставили 42 823 северянам и гостям Заполярья. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 января 2021 года составило 815 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще семь человек.

Всего с марта 2020 года, когда на Кольском полуострове был выявлен нулевой пациент, диагноз COVID-19 поставили 42 823 северянам и гостям Заполярья. Только за последние сутки положительный тест получили 180 человек. В последний раз такой показатель был 23 октября, после чего число заболевших стало расти, пока не достигло в 290 заболевших за сутки 2 декабря. Это максимальное значение за всю пандемию коронавируса в регионе.

На прошлой неделе в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Число привитых северян близится к пяти тысячам. В регионе открыт 21 прививочный кабинет.

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