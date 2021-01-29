МегаФон и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect

Фото: Пресс-служба АГИП РС (Я)

Якутия стала первым регионом, с которым МегаФон подписал соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию. Компания планирует построить отвод до Тикси, поселка городского типа на побережье моря Лаптевых.

Соглашение о сотрудничестве направлено на взаимодействие при строительстве отвода, который обеспечит высокоскоростным интернетом и качественной связью жителей и предприятия прибрежных районов республики Саха (Якутия). Правительство Якутии окажет координационную и административную поддержку проекта.

МегаФон будет развивать цифровую инфраструктуру республики и расширять охват населенных пунктов сотовой связью и широкополосным доступом в интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE. Соглашение также предполагает совместную работу по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений, что будет способствовать социально экономическому развитию региона.

«Задача проекта Arctic Connect не только в создании нового канала для транзита возрастающего объема трафика между Европой и Азией, но и в обеспечении качественной связью северных территорий России. Республика Саха (Якутия) имеет огромный потенциал. Цифровая трансформация этого региона даст толчок для роста его экономического благополучия и развития социального сектора», – отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Доступ к высокоскоростному интернету есть у 87,5% жителей республики Саха (Якутия). Однако мы понимаем всю важность устранения цифрового неравенства и обеспечения универсальными услугами связи населенных пунктов в прибрежных регионах, где они востребованы ничуть не меньше, чем в городах. Мы рады подписать соглашение с МегаФоном – строительство отвода до Тикси позволит реализовать возможности цифровых технологий на всей территории республики», - говорит глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Подводная линии связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно энергетического комплекса.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Наблюдения проводились на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.

Регионы, где по плану пройдет линия связи.

Запланированы 13 отводов в регионы российской Арктики и 2 возможных отвода в Архангельской области и Хабаровском крае, для чего будет использована вторая оптическая пара рос. подсистемы:

Регионы, где по плану пройдет линия связи.

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