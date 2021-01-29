Житель Мончегорска, который зарезал знакомого, пытался сократить срок наказания

Мужчина содействовал правоохранителям в расследовании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как бы не хотелось 47-летнему жителю Мончегорска побыстрее оказаться на свободе, вряд ли в ближайшие годы ему такой случай подвернется.

Как установил суд, в июне 2020 года северянин, поссорившись со знакомым, решил его убить, поэтому схватил охотничий нож и ударил им жертву в грудь. От тяжелой травмы его соперник скончался на месте преступления спустя непродолжительное время.

После случившегося мончегорец сам вызвал сотрудников полиции и скорой помощи, содействовал следственным органам в расследовании дела. За совершенное убийство Мончегорский городской суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденному такое наказание не понравилось, однако срок ему не изменили.

- Мужчина не согласился с приговором, считая его чрезмерно суровым. Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, согласилась с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для ее удовлетворения и смягчения наказания. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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