Мусор из Мурманской области становится основой для изготовления пластиковой тары в Москве и Санкт-Петербурге

В мусоросортировочном комплексе экотехнопарка в Междуречье подвели итоги 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перебрать мусор и выбрать из него самое ценное – задача не из легких. Особенно когда в области только налаживается процесс раздельного сбора. В мусоросортировочном комплексе экотехнопарка в Междуречье подвели итоги 2020 года.

Всего в регионе собрали 695,55 тонны вторсырья, больше всего ПЭТ бутылки микс (292,93 тонны) и лом черных металлов (259,92 тонны). 704,73 тонны (с учетом остатков за другие периоды) направили в Санкт-Петербург и Москву на переработку. Всего за два года работы из Заполярья на переработку уехали 26,58% всех ТКО.

- Сокращение отходов, направляемых на захоронение, составило 30%. А реализованное вторсырье поставляется в Санкт-Петербург и Москву для изготовления пластиковой тары и картонных изделий. Часть сырья, получаемого из крупногабаритных отходов, была переработана для нужд энергетики самого предприятия, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО.

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