Погода в Мурманске и области на 29 января 2021 года: снег и сильный ветер

29 января в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

Метель и снег в Заполярье отступили. 28 января в регионе стояла морозная, но солнечная погода. Что же ожидать северянам от нового дня?

29 января в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Пойдет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах ожидается изморозь. Ветер восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -12-17 градусов, при прояснениях -19-24 в течение суток. На дорогах местами гололедица.

- 28 и 29 января погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. 29 января -12-17 градусов, при прояснениях -20-25. 30 января ожидается влияние активного глубокого циклона с центром в районе Финского залива: в нашем регионе пройдет снег различной интенсивности, местами ожидается сильный ветер, метель, постепенное повышение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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