Компенсация проезда к месту отдыха для пенсионеров из Мурманской области в 2021 году: порядок получения

Рассказываем, как пенсионерам из Мурманской области получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха в 2021 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России в конце прошлого года упростило порядок подачи документов для компенсации стоимости проезда к месту отдыха для пенсионеров. Рассказываем, как пенсионерам из Мурманской области получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха в 2021 году.

Так, заявление вместе с электронными проездными документами можно подавать через личный кабинет Пенсионного фонда РФ. Для этого надо тщательно вписать все данные из билетов: место отправления, место прибытия, номера билетов и т.д. Для уточнения информации по стоимости билетов или их части по территории России Пенсионный фонд будет взаимодействовать с ОАО «РЖД» напрямую в электронной форме. Предполагается, что такие справки теперь в железнодорожных кассах брать не надо.

Кстати, под вопросом остается возможность подать заявление через портал в отношении бумажных проездных документов – в постановлении речь идет только об электронных. Конечно, документы стало подавать проще для тех пенсионеров, кто с компьютером на «ты». А вот остальным придется воспользоваться помощью родственников или стоять в очереди в режиме офлайн. А вот получить компенсацию – это уже лотерея, в которой неизвестно кому повезет – в судах достаточно дел об отказах ПФ РФ в выплате.

Напомним: жители Мурманской области могут перенести неизрасходованную из-за коронавируса компенсацию дороги на 2021 год. Многие жители Мурманской области в 2020 году не выезжали из области из-за коронавируса.

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