Пора топить снег: в Снежногорске авария оставила без воды детский сад и два жилых дома

Тепло и горячая вода в помещениях есть, образовательное учреждение работает в штатном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 января в Снежногорске произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Без питьевой воды остались два дома на улице Октябрьской – №26 и №28. Зацепило и детский сад «Пингвиненок». При этом тепло и горячая вода в помещениях есть, образовательное учреждение работает в штатном режиме.

- Если у ремонтной бригады пойдет все, так как планируется, то к вечеру водоснабжение будет восстановлено, - рассказали «КП» в аварийной службе Снежногорска.

Напомним, что по СаНиПам авария должна быть устранена в течение четырех часов, в противном случае можно требовать перерасчета за непредоставление бесперебойного круглосуточного холодного водоснабжения в течение года за каждый час дополнительного ремонта.

Во время морозов, что стояли на прошлой неделе в Мурманской области, жители разных муниципалитетов столкнулись с отсутствием отопления в домах.

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