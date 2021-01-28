Житель Кировска отобрал у пенсионера копилку, угрожая ему шампуром

Сначала наш герой пришел домой к знакомому и на пороге попросил тет-а-тет деньги по-хорошему, а после отказа ворвался в квартиру. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С шампуром наперевес - таким образом 52-летний житель Кировска, неоднократно судимый за хищение имущества и причинение вреда здоровью, вымогал у знакомого денег. Все произошло накануне, 27 января.

Сначала наш герой пришел домой к знакомому и на пороге попросил тет-а-тет деньги по-хорошему, а после отказа ворвался в квартиру.

- Нападавший прорвался на кухню, где схватил лежащий там шампур, - сообщила «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Мужчина приставил шампур к горлу несчастного, стал угрожать и требовать деньги. Под лозунгом «кошелек или жизнь» две тысячи рублей перекочевали в карман нападавшего, после чего загадочным образом исчезла из квартиры и копилка с непосильно нажитыми 15000 рублей.

– Конкретная сумма ущерба пока не установлена, но к моменту задержания деньгами нападавший распорядиться уже успел, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Напомним, что хищение имущества с применением насилия (наше классическое «а если найду?») даже небольшой суммы денег расценивается Уголовным кодексом как более опасное деяние, чем тайное хищение на миллионы рублей. А потому нападавшему часть 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») при самом плохом раскладе грозит десятью годами лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17-летний подросток из Кандалакши получил условный срок за сбыт наркотиков. Юный северянин и сам употреблял запрещенные вещества (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru