Всего с марта 2020 года в Мурманской области коронавирусом заболели 42 643 человек, 187 новых зараженных выявили за последние сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 января 2021 года составило 808 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой инфекции скончались еще семь человек. У них были хронические болезни, которые обострились из-за COVID-19.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области коронавирусом заболели 42 643 человек, 187 новых зараженных выявили за последние сутки. В последний раз такой же результат был 26 октября, после этого число инфицированных стало расти.

39124 человека уже победили болезнь, а 2711 северян и гостей региона все же проходят лечение.

Больше всего заболевших коронавирусом - в Мурманске (21119 человек), на втором месте идет Североморск (4001 человек), на третьем - Кандалакшский район (2875 человек).

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