Губернатор Андрей Чибис: "Я привился от коронавируса и сделаю это снова"

Одним из первых в Заполярье от коронавируса защитился губернатор Андрей Чибис. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На прошлой неделе в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент в регионе открыт уже 21 пункт, где можно сделать прививку от COVID-19.

Одним из первых в Заполярье от коронавируса защитился губернатор Андрей Чибис. Он сообщил, что одним из первых в стране испытал на себе действие вакцины "Спутник V".

- Я привился от коронавируса еще на стадии испытания вакцины осенью. И сделаю это снова, когда придет время. Уверен, вакцинация – единственный рабочий способ победить пандемию и вернуться к мирной жизни, - рассказала Андрей Владимирович.

На данный момент прививку от коронавируса сделали уже более 4500 северян. Количество пунктов вакцинации будет постепенно увеличиваться. До конца февраля Мурманская область получит около 50 доз отечественного препарата "ГамКовидВак".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17-летний подросток из Кандалакши получил условный срок за сбыт наркотиков. Юный северянин и сам употреблял запрещенные вещества (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru