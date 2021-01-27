Погода в Мурманске и области на 28 января 2021 года: снег и до -22

Жителей Мурманской области снова ждет снегопад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северная погода - любительница приносить местным жителям сюрпризы. Например, 26 января в Заполярье из-за сильной метели пришлось перекрыть сразу две дороги. Северянам остается надеяться, что подобное в ближайшее время не повторится.

28 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами пойдет снег, а в отдельных районах ожидается изморозь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха -7-12 градусов, при прояснениях -17-22 в течение суток. На дорогах гололедица.

- 28 и 29 января погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 28 января -7-12 градусов, при прояснениях -17-22. 29 января -12-17 градусов, при прояснениях -20-25. 30 января ожидается влияние активного глубокого циклона с центром в районе Финского залива: в нашем регионе пройдет снег различной интенсивности, местами ожидается сильный ветер, метель, постепенное повышение температуры воздуха, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

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