В Мурманске у озера в лесу нашли собаку с обморожением и обезвоживанием

Ветеринары дают осторожный прогноз на дальнейшую жизнь Баглая-Снежка. Фото: vk.com/murmanpriut

В ночь с 26 на 27 января житель Мурманска Денис возвращался домой с поздней прогулки вместе со своей собакой. Бежал на лыжах, но все-таки не прошел мимо собаки, которая почти полностью была в снегу. Пес напоминал сугроб, ведь в тот день был сильный снегопад, а лежал у озера рядом с поселком "Огни Мурманска".

Денис покормил животное курицей, а потом бросил клич в соцсетях, в надежде, что волонтеры не спят - стрелки часов показывали почти час ночи - и спасут пса. К счастью, зоозащитники готовы помогать братьям меньшим круглые сутки. Поэтому они бросились к озеру. Найти пса в темноте было бы очень непросто, тем более, что снег заносил его все больше, но Денис догадался повесить пакет на дерево рядом с местом, где нашел пса.

- Когда я уже собиралась выезжать из приюта, на помощь пришел Кирилл, живущий рядом с местом происшествия, в поселке "Огни Мурманска". На снегоходе ребята отправились в лес на поиски собаки. Путь, по которому Денис на лыжах возвращался домой, к этому времени уже занесло снегом. Хорошо, что он догадался привязать пакет для опознания места. С трудом, но нашли и место и пса. Положили собаку на покрывало и волоком, минут 30, наверное, тащили ее к дороге. В общем, на всю спасательную операцию с момента нашего разговора с Денисом, ушло около трех часов, - рассказала руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина.

Собаку с трудом нашли в сугробе. Фото: vk.com/murmanpriut

Ветеринары осмотрели пса (его называют то Баглаем по месту, где его нашли, то Снежком), и дают осторожный прогноз. У животного истощение, обморожение, обезвоженность, переполнение мочевого пузыря до критического уровня, температура 34.

В группе приюта можно узнать, как перевести деньги для Баглая-Снежка.

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