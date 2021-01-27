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Политика

В Мурманске перенесли заседание Мурманской областной Думы

Первая в новом году встреча парламентариев состоится 10 февраля
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Депутаты решили взять еще две недели, чтобы доработать ряд вопросов, вынесенный на повестку.

Депутаты решили взять еще две недели, чтобы доработать ряд вопросов, вынесенный на повестку.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 января должно было состояться первое в этом году заседание Мурманской областной Думы. Однако, как сообщили "КП" в пресс-службе регионального парламента, рабочая встреча переносится на 10 февраля.

Депутаты решили взять еще две недели, чтобы доработать ряд вопросов, вынесенный на повестку. Например, готовится обращение к президенту, чтобы Мончегорск получил звание города трудовой доблести. Помимо этого народные избранники должны были рассмотреть вопрос о патентной системе налогообложения, но не все документы оказались тщательно изучены.

При этом перед перенесенным заседание состоялись заседания профильных комитетов. Так, на комитете областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования автомобильного туризма и реализации туристского кластера в Российской Федерации».

- Он создает основу для развития правового регулирования и поддержки автомобильного туризма. С этой целью законопроект предусматривает введение новых понятий: «туризм автомобильный», «кемпинг», «караван», «туристический кластер», «автотуристский кластер», закрепляет приоритет развития туристских, автотуристких кластеров через государственно-частное партнерство, - уточнили в пресс-службе регионального парламента.

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