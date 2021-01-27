Жительница Мурманска подарила мошенникам почти 2 миллиона рублей

Некоторое время назад на мобильный телефон северянки позвонил неизвестный. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пообщавшись с мошенниками, жительница Мурманска лишилась почти двух миллионов рублей.

Некоторое время назад на мобильный телефон северянки позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее сберегательного счета произошла попытка несанкционированного списания денежных средств.

- Чтобы сохранить сбережения, собеседник предложил пожилой женщине срочно обналичить 1 миллион 990 тысяч рублей и перевести их на другой расчетный счет посредством электронной платежной системы. Женщина поверила и выполнила указания. Только после того, как они не поступили на другой счет, она поняла, что стала жертвой мошенников, – сообщили в пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество). Установлено, что звонок на мобильный телефон северянки поступил с номера, зарегистрированного в Московской области. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-проверочные мероприятия.

В полиции призывают не сообщать незнакомым людям конфиденциальные банковские данные, не переводить деньги на другие счета. Помните, банковские служащие не проводят операций по разблокировке банковских карт и переводу денежных средств с помощью телефона.

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