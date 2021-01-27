Житель Мурманска получил срок за сообщение, что он не любит власть и готовится устроить взрыв

Адрес мужчины быстро установили, и сотрудники ФСБ задержали хулигана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На эмоциях можно наговорить много лишнего, о чем потом будешь жалеть. Особенно язык развязывает алкоголь.

36-летний житель Мурманска позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и начала угрожать, что "всех взорвет". Мужчина не называл конкретный адрес, где, по его воображению, может случиться теракт, но высказывал угрозы в адрес власти. Из-за него сработали все экстренные службы. К счастью, слова остались словами, и за ними не последовали действия.

Адрес мужчины быстро установили, и сотрудники ФСБ задержали хулигана. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

- Осужденный полностью признал свою вину, сообщив, что рассказал о якобы готовящемся взрыве для дестабилизации деятельности органов власти и управления Мурманска. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, - рассказали в пресс-службу УФСБ России по Мурманской области.

За ложное сообщение о теракте можно получить до пяти лет лишения свободы.

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