В Мурманске маршрутка уехала без водителя и врезалась в две машины

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

Автомобили, в которых можно обойтись без водителя, уже изобрели. К ним, конечно, не относятся мурманские маршрутки, но им только дай волю - сразу укатят от хозяина.

Так, в Мурманске водитель микроавтобуса №54 приехал на конечную остановку на улице Фролова и ушел по своим делам. А вот на ручник транспортное средство он поставить забыл, из-за чего машина покатилась назад.

- 27 января в районе дома №42/20 на улице Павлова маршрутка скатилась без водителя. Проехала примерно 250-300 метров и допустила столкновение с двумя автомобилями, которые были припаркованы рядом, - сообщили в группе "ДТП 51 Помощь на дорогах Мурманска".

Как уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, пострадавших в данном ДТП не было. Зато теперь виновнику аварии придется оплачивать ремонт двух побитых иномарок...

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