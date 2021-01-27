Мальчик с ДЦП из Заполярного мечтает спеть с Бастой

Может, исполнение его искренней мечты поможет Богдану обрести второе дыхание. Фото: vk.com/ostrov_nadezhdy | личный архив

«Елочка желаний» на этот Новый год исполнила мечты многих юных северян, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также борющихся с разными болезнями. Кто-то никогда не был на море, другим для учебы нужен был планшет.

Но есть мечты нематериальные, которые исполнить сложнее, но все-таки возможно. Так, Богдан Ходяков из Заполярного очень хочет спеть вместе с любимым исполнителем.

- В Новый год Богдан загадал спеть с рэпером Бастой. Верите в теорию шести рукопожатий? Мы - да! Давайте вместе поможем нашему смелому мальчику - поделитесь этой записью с друзьями, поставьте "лайк" или пожелайте Богдану исполнения желаний. В современном мире воплотить в жизнь мечту одного маленького отважного ребёнка - это совсем не сложно! А вдруг наш пост увидит Василий Вакуленко? Увидит - и скажет Богдану несколько теплых слов. И споет, конечно. Потому что мечты должны сбываться у всех, и у маленьких отважных мальчиков, и у всех мам на планете Земля, - рассказали в Заполярненской местной общественной организации поддержки семьи «Остров Надежды».

У Богдана - ДЦП. Его семья делает все, чтобы мальчик жил полноценной жизнью. Для этого он, в том числе, проходит реабилитацию, а это сложно и больно. Может, исполнение его искренней мечты поможет Богдану обрести второе дыхание.

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