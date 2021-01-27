Жильцов сгоревшего дома на улице Бредова в Мурманске обеспечат новыми квартирами

Фото: жителям оказывают необходимую помощь с жильем. Фото: vk.com/citymurmanskru

Ночью 15 января жильцы деревянного дома №20 на улице Бредова в Мурманске буквально остались без крыши над головой. Напомним: в двухэтажке произошел серьезный пожар, в котором пострадал один человек, 12 северян эвакуировали. Огнеборцы с возгоранием справились, но жить там теперь не представляется возможным.

Глава администрации областного центра Евгений Никора встретился с жителями погоревшего дома. Мурманчан, оказавшимся в сложной ситуации, в беде не оставят.

- Сгоревший дом был признан аварийным еще в 2017 году и тогда же был включен в программу по переселению в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». У нас есть возможность предоставить квартиры для жителей в течение 2021 года, – прокомментировал Евгений Никора. - Из двенадцати жилых помещений, которые нам необходимо предоставить мурманчанам, новые квартиры на постоянной основе уже получили четыре семьи. Всем нуждающимся мы предоставляем жилплощадь в маневренном фонде, до того момента, пока они получат новое жилье, соответствующее всем требованиям.

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