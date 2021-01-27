Рядом с Алакуртти пограничники нашли схрон с тротиловыми шашками времен Великой Отечественной войны

Все шашки уничтожили специалисты-взрывотехникм. Фото: Погрануправление по Республике Карелия

Эхо Великой Отечественной войны доносится до нас даже спустя 75 лет после ее окончания. В лесах, да и в населенных пунктах, то и дело находят оружие и боеприпасы времен лихолетья. Причем если некоторые не представляют опасности для людей, то другие даже спустя десятилетия могут оборвать жизнь человека в одно мгновение.

Недавно сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия рядом с Алакуртти нашли место складирования большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной Войны.

- В схроне находились 24 тротиловые шашки. Общая масса взрывчатого вещества составляла более 7,5 килограмма. В целях обеспечения безопасности граждан до прибытия специалистов-взрывотехников сотрудниками Пограничного управления осуществлялось постоянное наблюдение за районом нахождения указанных боеприпасов. Информация была передана в местные подразделения полиции и военного комиссариата, - рассказали в Погрануправлении.

Все шашки уничтожили специалисты-взрывотехникм.

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