Пропавший неделю назад в Мурманске 17-летний подросток выходит на связь

Молодой человек еще 21 января ушел из дома №11 на улице Ушакова в Мурманске и с тех пор так и не вернулся. Фото: МурманСпас

27 января поисково-спасательный отряд "Мурманспас" разместил ориентировку на поиск 17-летнего Игоря Будько. Молодой человек еще 21 января ушел из дома №11 на улице Ушакова в Мурманске и с тех пор так и не вернулся.

- Несовершеннолетний Игорь Будько находится на связи, оснований полагать, что в отношении подростка совершено какое-либо преступление, не имеется, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Известно, что Игорь не в первый раз уходит из дома. Но так как домой он пока не вернулся, волонтеры продолжают его поиск.

Напомним: с 14 января в Мурманской области ищут 17-летнюю Наталью Новикову. В тот день она ушла из общежития Кольского транспортного колледжа по адресу улица Миронова, 4 в Коле. И с тех пор местоположение девушки не известно.

Если вы можете помочь с поисками подростка, то позвоните в полицию: 02 или 102 либо обратитесь к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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