Напомним, что с 14 января пошел рост числа летальных случаев за 24 часа: ежедневно фиксировали по 7-8 смертей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 января 2021 года составило 801 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от этой болезни умерли еще пять человек.

Напомним, что с 14 января пошел рост числа летальных случаев за 24 часа: ежедневно фиксировали по 7-8 смертей.

Всего с марта 2020 года, когда выявили первого заболевшего коронавирусом, им заболели 42 456 человек, 198 человек получили положительный результат за последние сутки. Такой же результат Мурманская область показала 30 октября, а потом пошел рост числа заболевших, который побил антирекорд 2 декабря - 290 заболевших за сутки.

Напомним: в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса, прививочные кабинеты открываются при разных медицинских учреждениях. Мы рассмотрели самые частые проблемы, которые возникают при записи на вакцинацию.

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