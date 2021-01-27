Водитель, сбивший пешехода в Мурманске, может сесть на два года

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неосторожный автомобилист из Мурманска попал под суд после того, как устроил ДТП. 7 февраля 2020 года водитель, сидя за рулем своей машины, нарушил правила дорожного и движения, из-за чего произошла авария - он сбил пешехода.

Пострадавший северянин получил тупую травму левого бедра – закрытый перелома шейки левого бедра и его деформацию. А это тяжкий вред здоровью человека, который приводит к значительной стойкой утрате общей трудоспособности не менее чем на одну треть.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

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