В Мурманске осудили организаторов борделя, который работал семь лет

У членов группы еще есть возможность обжаловать приговор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти семь лет в Мурманске работал бордель, который зарабатывал миллионы на плотских желаниях северян и гостей города. С 2013 по 2019 годы над сферой секс-услуг трудилась организованная группа.

Ее лидер, который и основал бизнес, привлекал девушек, готовых торговать телом, следил, чтобы реклама шла в Интернете, в том числе и по социальным сетям. А также занимался вопросами недвижимости: арендовал для ночных бабочек квартиры, где они жили, принимали клиентов, и сами следили за порядком.

После того, как бордель накрыли, в отношении участников преступной группы были возбуждены уголовные дела за оказание сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

- Три лица, выполнявшие роль «диспетчеров» и «администратора», в чьи обязанности входила координация поступления заказов от клиентов на получение услуг сексуального характера, контроль за поступлением от девушек части полученного ими вознаграждения за оказанные услуги, передача денег лидеру организованной группы, который непосредственно распределял доходы между участниками организованной группы, аренда жилых помещений, где девушки проживали и оказывали услуги сексуального характера, поддержание в них уюта и порядка, осуждены к наказанию в виде штрафа в размере от 60 000 до 70 000 рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Сам организатор борделя получил три с половиной года исправительной колонии общего режима. В отношении водителя-охранника, который перевозил девушек и защищал их от слишком агрессивных или настойчивых клиентов, было принято решение о прекращении уголовного преследования с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

У членов группы еще есть возможность обжаловать приговор.

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