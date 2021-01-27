На стройке будущего детского сада в Мурманске едва не взорвались баллоны с пропаном

К счастью, никто из строителей, работающих над будущим садиком, не пострадал. Причины пожара пока не установлены. Фото: Скриншот видео

На улице Капитана Орликовой в Мурманске сейчас в рамках нацпроекта строят детский сад, которого так не хватает местным жителям. И на стройплощадке у дома №44 около двух часов ночи произошел пожар: огонь охватил двухъярусные деревянно-металлические бытовки, каждая 3 на 10 метров в размерах.

- В результате происшествия бытовки обгорели на общей площади 45 квадратных метров, сгорели личные вещи, обогревательные приборы, стройматериалы. Личный состав эвакуировал шесть газовых баллонов с пропаном. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения: 14 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали подробности ночного происшествия в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

К счастью, никто из строителей, работающих над будущим садиком, не пострадал. Причины пожара пока не установлены.

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