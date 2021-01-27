В Мурманске неделю не могут найти пропавшего подростка

Приметы Игоря не сообщаются, также не известно, во что он был одет. Фото: МурманСпас

В Мурманской области ведутся поиски 17-летнего Игоря Будько. 21 января он ушел из дома на улице Ушакова, 11, и с тех пор не известно, где находится молодой человек, на связь с родными он не выходит.

Приметы Игоря не сообщаются, также не известно, во что он был одет.

Если вы можете помочь с поисками подростка, то позвоните в полицию: 02 или 102 либо обратитесь к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: с 14 января в Мурманской области ищут 17-летнюю Наталью Новикову. В тот день она ушла из общежития Кольского транспортного колледжа по адресу улица Миронова, 4 в Коле. И с тех пор местоположение девушки не известно.

А в ночь с 8 на 9 января в Мурманске пропал 48-летний Василий Федетчак. Он ушел из дома на улице Свердлова в неизвестном направлении. Мужчина имеет заболевания и нуждается в медицинской помощи.

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