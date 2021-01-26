Из-за метели в Мурманской области 26 января 2021 года перекрыли две дороги

По данным МЧС России по Мурманской области и гидрометцентра региона, снегопад будет длиться и вечером 26 января. Фото: Адамович Олег

26 января 2021 года в Мурманскую область пришел сильный снегопад. Из-за него перекрыты сразу три участка дорог.

С 18.00 ограничено движение для грузового транспорта на автомобильной дороге Р-21 "Кола" с 1408 по 1510 километры.

Также не проехать всем видам транспорта с 16.99 на участке с 5 по 23 километры автодороги Заполярный - Сальмиярви. Как только погода смилостивится и видимости улучшится, дороги откроют для водителей.

По данным МЧС России по Мурманской области и гидрометцентра региона, снегопад будет длиться и вечером 26 января.

А на дорогах, где проезд открыт, водителям стоит соблюдать дистанцию между транспортными средствами, не торопиться и быть начеку. В такую непогоду легче легкого попасть в аварию.

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