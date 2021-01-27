В Мурманске снесут ветхий двухэтажный дом на проезде Рылеева

Сроки сноса не сообщаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще к 100-летнему юбилею Мурманск собирались избавить от старых покосившихся "деревяшек", но воз и ныне там. Однако Больничный городок - район, где больше всего подобных домов, - в ближайшие горы ждет реновация, а это значит, что потихоньку северян из ветхого жилья будут переселять.

Так, в Мурманске признан аварийным и подлежащим к сносу двухэтажный жилой дом №3 на улице Рылеева. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Евгений Никора.

- Постановляю комитету имущественных отношений Мурманска списать пришедшее в негодность муниципальное недвижимое имущество − многоквартирный дом, расположенный по адресу: проезд Рылеева, дом 3, общей площадью 355,40 квадратных метров, - говорится в официальном документе.

О сроках сноса здания и расселении его жильцов пока что не сообщается.

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