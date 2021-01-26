В Мурманске ко Дню студента появился новый арт-объект

Вместе со студентами МАГУ активисты движения школьников создали снежную фигуру в виде зачетки напротив главного входа в корпус МАГУ между домами № 15 и № 19 на улице Капитана Егорова. Фото: МАГУ

День студента учащиеся Мурманска отметили по-особенному. Региональное отделение Российского движения школьников организовало акцию «Поступай как знаешь», чтобы напомнить об осознанном отношении к выбору профессии и вуза. В Мурманской области такая акция проходит впервые. Ее проведение поддержало региональное министерство образования и науки.

Вместе со студентами МАГУ активисты движения школьников создали снежную фигуру в виде зачетки напротив главного входа в корпус МАГУ между домами № 15 и № 19 на улице Капитана Егорова.

- В условиях пандемии проводится мало очных мероприятий. Любая возможность провести время вместе для ребят даже в таком ограниченном количестве - серьезный фактор. МАГУ давно активно сотрудничает с Российским движением школьников, - рассказала студентка второго курса МАГУ, региональный координатор Российского движения школьников Татьяна Маркова.

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