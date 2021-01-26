Погода в Мурманске и области на 27 января 2021 года: небольшой снег, изморозь и до -20

27 января 2021 года я в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Заполярье заглянуло легкое потепление, а вместе с ним и сильный снегопад. Посмотрим как долго оно продлится, и какую погоду северянам готовит новый день?

27 января 2021 года я в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Снегопад сменится небольшим, а местами умеренным снегом В отдельных районах возможна изморозь. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -7-12 градусов, при прояснениях -15-20 в течение суток. На дорогах гололедица.

- С 26 по 28 января погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, наиболее интенсивный днем 26 января, местами порывистый ветер. 27 и 28 января ожидается постепенное понижение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

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