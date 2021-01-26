В Мурманске на крейсере "Адмирал Кузнецов" тушили баллон с ацетиленом

Возгорание быстро потушили. Фото: группа "Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Крейсер "Адмирал Кузнецов" пережил на своем веку немало проблем. В 2018 году он получил 52 повреждения из-за затопления плавдока, а в 2019-ом на авианосце произошел серьезный пожар, в котором пострадали 14 человек и двое погибли.

25 января на борту "Адмирала Кузнецова", который стоит у причала судоремонтного завода №35 в Мурманске, загорелся баллон с ацетиленом - горючим газом. К счастью, как такового пожара не произошло.

- Случилось возгорание газобалонного оборудования во время сварки. Сломался редуктор, из-за чего баллон загорелся и раздался хлопок. Пострадавших не было, вспыхнувший огонь моментально потушили. Ущерб крейсеру не причинен, - рассказали "КП" в пресс-службе Северного флота.

Напомним: житель Мурманской области, который спас из пожара ребенка, получил благодарность из рук губернатора. В Сафоново загорелся жилой дом, в котором были люди.

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