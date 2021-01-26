В Мурманск приедут Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова и Максим Лагашкин

В 2021 году можно будет посмотреть сериал "Иван", который снимали в Мурманской области. Фото: Центр кинопроизводства Мурманской области

В несколько подходов в Мурманской области снимали сериал "Иван". По сюжету главный герой - мотогонщик, борется с пагубной привычной, поэтому устраивается работать трезвым водителем. Подвозя разных людей, он невольно становится частью их жизни.

В конце прошлого года стало известно, что съемки сериала почти завершены. Но все-таки нужны последние штрихи. Поэтому в Мурманскую область снова летят актеры и члены съемочной группы.

- Пандемия вмешалась в производственный план, и завершение основного съемочного периода пришлось на конец 2020 года. Осталось лишь несколько сцен, которые кинематографисты на этой неделе планируют доснять в декорациях новогоднего Мурманска. Для участия в съемках на несколько дней прилетят известные российские актеры – Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, - сообщили в Центре кинопроизводства Мурманской области.

Посмотреть сериал будет интересно еще и потому, что в кадре мы сможем увидеть своих земляков. Эпизодические роли в "Иване" сыграли артисты театры Северного флота, драмы, театра кукол, Арктического театра.

- Денис Загорье, известный мурманский теле- и радиоведущий, перевоплотится в пожарного. В эпизоде зрители увидят мурманчан, чемпионов России по греко-римской борьбе – братьев Руслана и Давида Мамедовых. Немало времени продюсеры фильма потратили на то, чтобы найти в Мурманской области подходящих по типажу и возрасту близнецов. В результате два одинаковых подростка были обнаружены в Североморске, ребята приняли участие в съемках одной из серий фильма. Для одной из сцен съемочной группы понадобились животные. Ослицу и овцу нашли в культурно-спортивном центре, - уточнили в Центре.

Выйти на экраны "Иван" должен уже в этом году.

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