Где сделать прививку от коронавируса в Мурманской области: все пункты вакцинации

Записаться на вакцинацию можно через портал "Госуслуги". Фото: Антон ЗАБИРОВ

На прошлой неделе в Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Число северян, кто уже сделал укол, близится к четырем тысячам человек. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Мурманской области.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве региона, в Мурманскую область привезли 5400 доз вакцины "ГамКовидВак", которые будут распределены между медицинскими учреждениями Заполярья. А до конца февраля число доз вырастет почти до 50 тысяч.

Пункты вакцинации пока открыты не во всех населенных пунктах, но со временем их будет становиться все больше. Сейчас сделать прививку от коронавируса можно в следующих медицинских учреждениях:

Мурманская городская поликлиника № 1: Мурманск, ул. Шмидта, 41/9

Мурманская городская поликлиника № 2: Мурманск, ул. Морская, 9

Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи: Мурманск, ул. Лобова, 10

Областная клиническая больница им. П. А. Баяндина: Мурманск, ул. Павлова, 6/4

Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск: Североморск, ул. Ломоносова, 10

Кольская центральная районная больница: Кола, ул. Защитников Заполярья, 11

Мурмаши, ул. Кайкова, 30

Видяево, ул. Центральная, 16

Печенгская центральная районная больница: Заполярный, ул. Юбилейная, 13б

Никель, Больничный городок, 1

Кандалакшская центральная районная больница: Кандалакша, ул. Первомайская, 50

Умба, ул. Беломорская, 23

Зеленоборский, ул. Магистральная, 30

Алакуртти, ул. Содружества, 17

Мончегорская центральная районная больница: Мончегорск, пр. Металлургов, 35а

Ковдор, ул. Кошица, 11

Оленегорская центральная городская больница: Оленегорск, ул. Строительная, 20

Ловозерская центральная районная больница: Ловозерский район, п. Ревда, Кирова, 3

Апатитско-Кировская центральная городская больница: Апатиты, ул. Бредова, 18

Кировск, ул. Ленина, 28

Записаться на вакцинацию можно через портал "Госуслуги". А пенсионеры, у которых нет доступа к Интернету, могут это сделать через своего лечащего врача.

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