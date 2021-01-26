Мошенники обманули пенсионера из Мурманска на 859 тысяч рублей

Некоторое время назад мужчина пришел в отделение полиции и сообщил, что стал жертвой преступления. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Почти 900 тысяч рублей лишился 71-летний пенсионер из Мурманска, пообщавшись с мошенниками.

Некоторое время назад мужчина пришел в отделение полиции и сообщил, что стал жертвой преступления. Полицейским он рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

- Звонивший сообщил, что пенсионеру якобы полагается денежная компенсация за вред здоровью, который нанесли приобретенные с помощью Интернета медицинские препараты. Потерпевший, который ранее приобретал различные препараты, поверил собеседнику, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленник убедил пенсионера на указанный им расчетный счет перевести деньги для оплаты страховки и комиссии за доставку банковской карты деньги. Потерпевший лишился суммы 859 тысяч рублей. Только через некоторое время мужчина осознал, что его обманули и лишили сбережений.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что телефонный номер, которыми пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Москве. Максимальная по этой статье – лишение свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Правоохранители напоминают, что мошенники часто используют в качестве схем для обмана - слова о якобы полагающейся компенсации за медицинские препараты. Полицейские призывают не совершать действия, которые просят сделать неизвестные по телефону, не называйте данные своей банковской карты и не переводите денежные средства на неизвестные счета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске для пожилой пассажирки троллейбуса вызывали скорую помощь. Женщине резко стало плохо (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru