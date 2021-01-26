Мурманские абоненты Tele2 стали больше путешествовать по стране в новогодние праздники

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 из Мурманской области активно путешествовали по России и за ее пределами. Фото: Пресс-служба Tele2

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала направления поездок клиентов оператора из Мурманской области в новогодние каникулы 2021 и 2020 года. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на длинных выходных, выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 из Мурманской области активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным внутренним направлением стал Санкт-Петербург и Ленинградская область. На втором месте – соседняя Карелия. На 3-м и 4-м и 5-м местах рейтинга с небольшим отрывом расположились Московская, Вологодская и Новгородская области. Также в топ-10 попали Краснодарский край, Тверская, Псковская, Воронежская и Архангельская области. В прошлом году эти же регионы входили в число лидеров среди направлений поездок по России, за исключением Воронежской области. В 2021 году увеличился туристический поток в Мурманскую область. Число абонентов оператора, посетивших регион, выросло на 41% в сравнении год к году. Гости активно посещали Мурманск, наблюдали за северным сиянием в Териберке, катались на горных склонах в Хибинах.

И в 2020, и в 2021 году клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 26 раз. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы стала Дания. В топ-5 этого года традиционно вошли северные соседи – Норвегия и Финляндия, а также Белоруссия и Великобритания. Самым популярным южным направлением стала Турция, занявшая 7-ю позицию рейтинга. Несмотря на снижение числа туристов, которые выезжали за рубеж, клиенты Tele2 смогли добраться и до экзотических мест. Так, они побывали в Омане и Арубе.

В этом году в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось в 2 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными. В 2021 году мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране больше 2 дней.

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