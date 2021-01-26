В последние дни отмечался спад по числу умерших за 24 часа: 23 января их было шесть, через день - четыре, 25-го - пять. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 января 2021 года составило 796 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 умерли еще восемь человек.

В последние дни отмечался спад по числу умерших за 24 часа: 23 января их было шесть, через день - четыре, 25-го - пять. До этого с 14 января отмечалось по семь-восемь летальных. Мурманская область занимает второе место по количеству смертей от коронавируса среди всех регионов. На 100 тысяч населения у нас приходится 104 умерших.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области коронавирусом заболели 42 258 человек, 203 случая зафиксировали за последние сутки.

Напомним: ситуация с коронавирусов в последние недели стабилизировалась, также в регионе началась массовая вакцинация новой коронавирусной инфекции.

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