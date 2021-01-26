В Оленегорске сотрудник автомойки угнал машину, чтобы покататься, и врезался в два других авто

Местный житель припарковал свою Skoda Octavia у дома на улице Бардина, а утром собрался ехать на работу и обнаружил, что кто-то помял заднюю дверь и крыло. Фото: Скриншот видео

То, что сотрудники автомоек и автосервисов часто угоняют машины, которые им оставили для ремонта и ухода, увы, не такая уж и редкость. И довольно часто все это заканчивается не просто катанием по городу, а авариями. Такая недавно случилась в Оленегорске.

Местный житель припарковал свою Skoda Octavia у дома на улице Бардина, а утром собрался ехать на работу и обнаружил, что кто-то помял заднюю дверь и крыло. Записку нарушитель не оставил, поэтому мужчина пошел в полицию. Благодаря записям видеокамер выяснилось, что в припаркованную машину врезалась KIA. Также эта иномарка повредила стоявшую в этом же дворе «Ладу Весту».

Установить владельца KIA было не сложно, вот только он оказался не виноват в случившемся. О том, что его машина побывала в аварии, мужчина узнал от полицейским. И им же рассказал, что накануне оставил свою ласточку на автомойке.

- В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Оленегорский" был установлен подозреваемый. Им оказался 24-летний работник автомойки, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и объяснил, что решил покататься по ночному городу. Молодой человек выбрал понравившуюся машину и взял ключи от нее, оставленные хозяином. Но не справился с управлением и попал в ДТП. После чего скрылся, так как испугался ответственности, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении сотрудника автомойки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения), ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания за административное правонарушение части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

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