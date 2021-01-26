Директора Мурманского морского биологического института осудили за присвоение и растрату

Суд признал директора виновным и постановил, что он должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей. Фото: murmansk.sledcom.ru

В октябре 2018 года стало известно, что В Мурманске задержали 61-летнего Павла Макаревича - директора Мурманского морского биологического института задержали в связи с пропажей миллиона.

Позже в его отношении возбудили сразу два уголовных дела: по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Выяснилось, что директор ММБИ действительно незаконно распоряжался деньгами, но следствие установило другую сумму - почти полмиллиона.

- С июня по сентябрь 2018 года по указанию подсудимого одному из его подчиненных незаконно перечислялись премии в заведомо завышенном размере. По договоренности 380 000 рублей были обналичены и переданы виновному. Последний незаконно присвоил деньги, распорядившись ими по своему усмотрению. Кроме того, в период с января по октябрь 2018 года им же давались указания о перечислении заработной платы общей суммой более 200 000 рублей другому сотруднику указанного учреждения с незаконными доплатами за работу в условиях Крайнего Севера в виде районного коэффициента и процентной надбавки. При этом работник в указанный период фактически осуществлял свои трудовые функции на территории Ростова-на-Дону, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.

Суд признал директора виновным и постановил, что он должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

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