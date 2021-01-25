Погода в Мурманске и области на 26 января 2021 года: сильный снег, ветер и до -18

26 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

Сильные морозы в Заполярье пока ненадолго отступили, но северянам расслабляться рано. Синоптики говорят, что температура вновь может понизиться. Что же готовит новый день?

26 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Ожидается снег, местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами сильный. Ночью температура воздуха будет от -8 до -13, местами до -18. Днем -4-9 градусов. На дорогах гололедица.

- 26-28 января погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, наиболее интенсивный днем 26 января, местами порывистый ветер. Днем 26 января преобладающая температура воздуха -4-10°, 27-28 января ожидается постепенное понижение температуры воздуха, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

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