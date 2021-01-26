Преподаватель истории и обществознания из Мурманска может стать "Учителем года России"

Вячеслав Пославский стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса. Фото: правительство МО

Учитель истории и обществознания Мурманского академического лицея Вячеслав Пославский представит Мурманскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Торжественное открытие мероприятия прошло 25 января в Волгограде.

Вячеслав Пославский стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса, получив звание «Учитель года Мурманской области – 2020». Теперь ему предстоит проявить свой профессионализм и мастерство в работе с учениками уже в финале.

- Конкурс проходит в три тура. Первый, «Учитель –профессионал», включает два конкурсных испытания: «Методическая мастерская» и «Урок». Второй тур, «Учитель –мастер», включает соревнования «Классный час» и «Мастер-класс». Программой третьего тура «Учитель-лидер» станет пресс-конференция «Вопрос учителю года». Итоги конкурса будут объявлены на закрытии 2 февраля, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

К слову, преподаватель мурманского лицея отличается в своей работе уже не первый раз - в 2019 и 2012 годах он становился победителем конкурса "Учитель города".

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