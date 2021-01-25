В Полярном сын похитил шкатулку с украшениями матери на 93 тысячи рублей

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Иван ИВАНОВ

Некоторое время назад в дежурную часть отдела полиции Полярного обратилась 61-летняя местная жительница. Она заявила о краже ювелирных украшений из ее квартиры в одном из домов на улице Душенова.

– Женщина рассказала полицейским, что они с мужем ушли из дома по делам. В квартире остался их 35-летний сын. Вернувшись домой, родители обнаружили пропажу шкатулки с ювелирными украшениями. Цепочки, кулоны, кольца и серьги женщина оценила в 93 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В совершении преступления заподозрили сына пострадавших. Мужчину, который ранее был судим за имущественные преступления и был безработным, задержали. Полицейским он признался в содеянном, рассказав, что взял украшения, чтобы продать. Вырученные от продажи деньги он планировал потратить на личные нужды и алкоголь, которым злоупотребляет.

Ювелирные украшения были изъяты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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