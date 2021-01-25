В Мурманской области сотрудники ФСБ задержали браконьеров с камчатским крабом на 4 миллиона рублей

По предварительным оценкам, ущерб от деятельности злоумышленников превысил 4 миллиона рублей. Фото: ФСБ

Сотрудники пограничного управления ФСБ по западному арктическому району в Мурманской области задержали браконьеров, добывавших камчатского краба.

Обнаружили их неподалеку от населенного пункта Старая Титовка. Правоохранители вышли на след двух человек, ведущих промысел с нарушением закона. Их задержали во время транспортировки выловленных камчатских крабов.

– У мужчин изъяли снегоходы Yamaha и Ski-Doo, а также пять экземпляров и 572 комплекта конечностей камчатского краба общим весом 575,38 килограмма, – сообщили в управлении ФСБ по западному арктическому району.

По предварительным оценкам, ущерб от деятельности злоумышленников превысил 4 миллиона рублей. В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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