ДТП в Мурманске: водитель Mercedes-Benz врезался в ограждение и снес светофор

Авария случилась 23 января. Фото: vk.com/szrpso

23 января в Мурманске произошла авария, в которой пострадали светофор и три машины. На место происшествия для ликвидации последствий выезжали спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра.

- Вечером на перекрестке Кольского проспекта с улицей капитана Копытова водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz совершил столкновение с разделительным ограждением и светофорным столбом. Обломками были повреждены еще два автомобиля. Помощь спасателей не потребовалась. Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших, - сообщили в группе Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Хоть обошлось и без трагических последствий для водителей и пешеходов, но вот ремонт транспортных средств автовладельцам теперь влетит в копеечку...

Напомним: жительница Апатитов, устроившая смертельное ДТП, не стала обжаловать приговор. Из-за Светланы Скачинской погиб 20-летний парень, а 18-летняя девушка прикована к кровати.

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