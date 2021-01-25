В Мурманске для пожилой пассажирки троллейбуса вызывали скорую помощь

ДТП зафиксировано не было. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Здоровье может подвести нас в любой момент, тут уж ничего не поделаешь. Так, в Мурманске резко стало плохо пожилой женщине, когда она зашла в троллейбус №10. Общественный транспорт проследовал на конечную остановку, где остановился, чтобы на место прибыли медики.

- Дорожно-транспортного происшествия не было, пассажирка просто стала чувствовать себя нехорошо. Инцидент произошел на улице Карла Маркса. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Жители Мурманской области не остаются равнодушными к бедам других людей. Напомним: на прошлой неделе жительница заполярной столицы помогла девушке, которой стало плохо на улице. Северянка чуть не упала в обморок после сдачи крови. А в Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный житель Санкт-Петербурга уснул в душе в мурманской гостинице и затопил два этажа. В суде мужчина пытался доказать, что ему стало плохо, поэтому он упал и перекрыл слив (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru