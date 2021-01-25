Дорога на Териберку стала особенно опасной для водителей

Из-за снегопада и сильного ветра на этом пути плохая видимости и переметы, с которыми могут справиться не все автолюбители. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходные в Мурманской области начались снегопады. Если в городах на расчистку дорог быстро вышла снегоуборочная техника, и водители не особо метили последствия непогоды, то вот привести в порядок дорогу от Мурманска на Териберку не так-то просто.

Из-за снегопада и сильного ветра на этом пути плохая видимости и переметы, с которыми могут справиться не все автолюбители.

- Сильный ветер и очень плохая погода. Дорога в Териберку снова стала опасной. Много ДТП и вылетов в кювет. Будьте осторожны! - предупредили северян и гостей города в группе ""Моя Териберка" | интернет-газета".

Автоволонтерам даже пришлось спасать большегруз, который попал в снежный плен на подъеме, который зимой часто шлифуют водители.

- Дальнобойщик Иван почти весь день пытался преодолеть затяжной подъём в районе 15-го км от Териберки. Но тяжелая машина даже с цепями не поддавалась усилиям водителя. Грузовой эвакуатор смог бы приехать только через 4 часа, а его помощь исчислялась десятками тысяч рублей. Имея в арсенале два внедорожника, мы предложили Ивану сцепить наши автомобили с помощью тросов. Несмотря на то, что водитель сомневался в успехе нашей идеи, мы все равно решили сделать попытку. И у нас получилось! - рассказали в группе "Мурманск ДТП ЧП".

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