Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 января 2021 года составило 788 человек

Коронавирус забрал жизни 5 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 25 января 2021 года составило 788 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 умерли еще пять человек. К счастью, показатель смертности немного снизился, ведь на минувшей неделе жертв было в два раза больше - 7-8 за сутки.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирусом заразились 42055 человек, 207 северян и гостей Заполярья получили положительный результат теста за последние 24 часа. К слову, количество новых инфицированных идет на спад. Теперь пациентов с ковидом не по 270-280 за день, а около 210-220.

Наибольший прирост заболевших наблюдается в Мурманске (+93, всего 20828), Кандалакшском районе (+19, всего 2802) и Мончегорске (+17, всего 2726).

Выздоровели 38054 человека, а 3175 пациентов еще находятся на лечении.

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